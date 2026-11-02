НАТО опасается усиления давления Трампа при поражении республиканцев на выборах в Конгресс - СМИ

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны НАТО опасаются усиления давления со стороны президента США Дональда Трампа в случае проигрыша республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, в том числе по вопросам размещения войск и урегулирования конфликта в Украине. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.





"Существует риск того, что все эти вещи - пересмотр стратегии размещения американских войск, ситуация в Украине, европейский порядок в сфере безопасности - каким-то образом будут рассматриваться как часть гораздо более масштабной сделки", - привела газета комментарий экс-сотрудника НАТО Оаны Лунгеску.





В основе опасений НАТО лежит запланированный пересмотр состава американских войск в Европе, который Трамп может использовать в своих целях, как и сокращение взносов на финансирование НАТО и ограничение программы PURL для Украины в пользу возможного более тесного сотрудничества с Россией. Отдельную тревогу в Европе вызывает трудность восполнения американского вклада в средства РЭБ, ПВО, разведку и логистику.





Отмечается, что возможная победа демократов на выборах может повлечь за собой серьезные ограничения во внутренней политике Трампа, что в теории может побудить американского лидера закрепить свои успехи во внешней политике. "Он может быть очень зол, очень суров", - заявил источник Politico, имея в виду возможную реакцию Дональда Трампа на гипотетическое поражение республиканцев.





В США 3 ноября пройдут промежуточные выборы в Конгресс. На них будут переизбираться треть Сената и вся Палата представителей. Обе палаты находятся в настоящее время под контролем Республиканской партии.-0-