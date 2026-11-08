НАТО не хватает 7 млрд евро для помощи Украине - СМИ

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны НАТО столкнулись с дефицитом финансовых средств в размере 7 млрд евро, которых не хватает для помощи Украине. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники, информирует ТАСС.
По информации источников, остается неясным, как образовалась нехватка средств, однако она может затруднить покупку Киевом необходимого военного оборудования. Politico отмечает, что многие европейские страны, став ключевыми помощниками Украины, сталкиваются с растущими финансовыми трудностями. Неназванный дипломат НАТО заявил изданию, что члены блока, предоставляющие Украине значительную финансовую поддержку, устали это делать.
Ранее Владимир Зеленский заявил о возникновении новой потребности в дополнительном финансировании в размере 70 млрд евро до конца года. Согласно текущим планам ЕС, около 46 млрд евро из этой суммы должен взять на себя Евросоюз. Часть дефицита предполагалось покрыть за счет доходов от замороженных в Европе суверенных активов РФ. Однако, как следует из документов ЕК, эти поступления составляют лишь несколько миллиардов евро в год.-0-