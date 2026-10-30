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Нарушения трудовых прав мигрантов на стройках американских дата-центров в Европе выявило расследование

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
30 октября 2026, 12:54

Нарушения трудовых прав мигрантов на стройках американских дата-центров в Европе выявило расследование

Фото Investigate Europe
Фото Investigate Europe
Фото Investigate Europe
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трудовые мигранты, занятые на строительстве центров обработки данных крупных американских технологических компаний в Европе, сталкиваются с угрозами безопасности на рабочих местах, плохими бытовыми условиями и задержками зарплат. Об этом говорится в совместном расследовании газеты The Guardian и журналистского объединения Investigate Europe.

Журналисты в течение пяти месяцев изучали условия труда на объектах в Швеции, Норвегии, Бельгии и Нидерландах. Они собрали свидетельства тяжелых травм, нарушений трудовых прав, невыплаты заработной платы и случаев проживания рабочих в переполненных помещениях.

Один из описанных в расследовании случаев произошел в марте на объекте Google в бельгийском городе Сен-Гислен. Электротехник получил тяжелые ожоги во время проверки проводки. По его словам, руководители подтвердили, что линии обесточены, однако во время второго испытания оборудование оказалось под напряжением. Мужчина получил ожоги 12% тела, в том числе третьей степени, и провел пять дней в искусственной коме. При этом трудовая инспекция завершила расследование в конце октября, не выявив нарушений.

Проблемы выявлены и на строительстве центра обработки данных Microsoft в шведском Евле. Рабочие компании BenBau сообщили журналистам о тесноте в жилье, нашествии вредителей, неисправной вентиляции и отсутствии отопления зимой. По медицинским документам, в феврале у одного из румынских работников обнаружили активную форму туберкулеза. Вскоре после этого похожие симптомы появились у других жильцов общежития. При этом официально о вспышке заболевания не сообщалось. Кроме того, более 30 работников передали журналистам сотни расчетных листков. Согласно этим документам, некоторые трудились по 50-60 часов в неделю, не получая оплаты сверхурочных и компенсации за неиспользованный отпуск.

По данным шведского Управления по охране труда, с 2021 года ведомство возбудило 50 дел, связанных с условиями труда на объектах центров обработки данных Microsoft и ряда ирландских компаний.

В Google заявили газете, что "кодекс поведения для поставщиков и соответствующие контракты обязывают всех поставщиков соблюдать местное трудовое законодательство и обеспечивать безопасные и здоровые условия труда". Представитель Microsoft, в свою очередь, отметил, что при строительстве центров обработки данных компания сотрудничает с подрядчиками и поставщиками, которым предъявляет четкие требования в области охраны труда и техники безопасности, условий труда, а также свободы объединения и права на коллективные переговоры.-0-
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