Народному артисту России Виктору Сухорукову исполняется 75 лет

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России Виктору Сухорукову сегодня исполняется 75 лет. За десятилетия работы в театре и кино он создал целую галерею ярких, запоминающихся образов - от брутальных антигероев до глубоких драматических персонажей.



Виктор Иванович Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в городе Орехово-Зуево Московской области в семье рабочих ткацкой фабрики. Интерес к творчеству проявился у будущего артиста еще в детстве. Он занимался танцами, участвовал в самодеятельности, увлекался актерским мастерством и мечтал сниматься в кино. Уже подростком самостоятельно ездил в Москву на кинопробы.



После окончания школы Сухоруков отправился поступать в театральное училище, но не прошел конкурс. Затем служил в армии, где участвовал в художественной самодеятельности. Вернувшись в родной город, работал на ткацкой фабрике, однако от мечты стать актером не отказался. В 1974 году он поступил в ГИТИС на курс Всеволода Остальского, окончив его в 1978 году.



В том же году по приглашению режиссера Петра Фоменко Сухоруков уехал в Ленинград и поступил в Ленинградский государственный театр комедии имени Н.П. Акимова (ныне Санкт-Петербургский театр комедии имени Н.П. Акимова). На этой сцене он играл в спектаклях "Добро. Ладно. Хорошо", "Характеры", "Теркин на том свете", "Сказка Арденского леса" и других постановках.



В 1986 году Сухоруков вошел в труппу Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола (ныне театр-фестиваль "Балтийский дом"). Здесь он участвовал в постановках "Тамада" Александра Галина, "Женитьба Белугина" по Александру Островскому и Николаю Соловьеву, "Дракон" по Евгению Шварцу и других. В первой половине 1990-х годов сотрудничал с Драматическим театром "На Литейном", а в 1995-м вернулся в Театр комедии имени Н.П. Акимова. В 2000 году переехал в Москву, где играл в спектаклях Театра имени Е.Б. Вахтангова, Театра на Малой Бронной, а также антрепризной компании Олега Меньшикова "Театральное товарищество 814".



На протяжении всей карьеры театр остается для Сухорукова важной частью профессии. С 2011 по 2021 год он служил в Московском академическом театре имени Моссовета, где исполнял роли в спектаклях "Р. Р. Р." по мотивам романа Федора Достоевского "Преступление и наказание", "Царство отца и сына", "Римская комедия" и "Встречайте, мы уходим".



На экране Сухоруков впервые появился в 1973 году в фильме Родиона Нахапетова "С тобой и без тебя", однако эпизод с его участием не вошел в окончательную версию картины. Долгое время актеру доставались небольшие роли. Первую главную роль он исполнил в комедии-фарсе Юрия Мамина "Бакенбарды", вышедшей в 1990 году.



В 1991 году началось сотрудничество Сухорукова с режиссером Алексеем Балабановым, ставшее одной из наиболее заметных страниц его кинобиографии. Актер сыграл главную роль в его первой полнометражной картине "Счастливые дни", созданной по мотивам произведений Сэмюэла Беккета. По-настоящему широкая известность пришла к Сухорукову после выхода криминальной драмы "Брат" в 1997 году, где он исполнил роль Виктора Багрова, киллера и старшего брата главного героя. В продолжении картины, "Брат 2", вышедшем в 2000 году, актер вновь вернулся к этому персонажу.



Сухоруков снялся также в таких картинах Балабанова, как "Про уродов и людей", "Жмурки". При этом актер не ограничивался одним амплуа: ему удавалось создавать и пугающих, и комических, и драматически сложных персонажей.



В начале 2000-х годов артист сыграл графа Палена в исторической картине Ильи Хотиненко "Золотой век", а затем императора Павла I в фильме Виталия Мельникова "Бедный, бедный Павел". За последнюю роль Сухоруков был удостоен премий "Ника" и "Белый слон".



Еще одним важным этапом стала роль отца Филарета в драме Павла Лунгина "Остров" (2006). Работа получила признание профессионального сообщества: актер был отмечен премиями "Белый слон", "Ника" и "Золотой орел". В 2011 году премию "Золотой орел" ему принесла роль второго плана в фильме "Овсянки".



В последующие годы Сухоруков продолжал активно сниматься. Среди его работ - историческая драма "Рай" (2016), фильмы "Орлеан" (2015), "Чемпион мира" (2021), "Микулай" (2023), а также сериалы "Годунов" (2018), "Грозный" (2020), "Последний богатырь. Наследие" (2024) и другие.



В 2026 году актер вновь вышел на сцену Театра имени Е.Б. Вахтангова - в спектакле Анатолия Шульева "Блеск и пепел" он воплотил образ Павла Кутейникова, мастера ювелирного дела, чья история разворачивается на фоне событий начала XX века.



Среди последних работ Сухорукова - авторский моноспектакль "Счастливые дни", в котором он рассказывает о своем детстве, учебе, службе в армии, работе в кино и театре. С этим спектаклем он также приезжал в Беларусь в 2025 и 2026 годах.



Профессиональные достижения Виктора Сухорукова отмечены многочисленными премиями и наградами. В 2002 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации, в 2008-м - народного артиста России. Он также награжден орденами Дружбы и Почета, является почетным гражданином города Орехово-Зуево. В родном городе в 2016 году ему установили бронзовый памятник.



За свою творческую карьеру Виктор Сухоруков прошел путь от небольших эпизодов на экране до главных ролей в кино и театре. В его фильмографии около 120 работ, включая озвучивание анимационных фильмов. Сегодня артист продолжает выходить на театральную сцену и участвовать в кинопроектах, удивляя зрителей своей творческой энергией.-0-