29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, актеру театра и кино Евгению Миронову исполняется 60 лет. За годы творческой карьеры он сыграл десятки ролей, работал с известными российскими и зарубежными режиссерами, а с 2006 года является художественным руководителем Государственного театра наций в Москве.

Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове. Детство провел в военном городке Татищево-5 (сейчас поселок Светлый Саратовской области). Его родители принимали активное участие в художественной самодеятельности, поэтому интерес к творчеству появился у будущего актера рано. Он занимался в драматическом кружке, танцевал в ансамбле, окончил музыкальную школу по классу аккордеона, вместе с младшей сестрой Оксаной ставил кукольные спектакли (дети самостоятельно шили кукол), на которые приглашались родственники.





В 1982 году, после окончания восьми классов, Миронов поступил в Саратовское театральное училище им. И.А.Слонова (сейчас - Театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова) на курс народной артистки СССР Валентины Ермаковой. В 1986 году, завершив обучение, отправился в Москву.





В том же году Миронов поступил в Школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова. После испытательного срока его приняли сразу на второй курс. Окончив учебу в 1990 году, актер присоединился к Московскому театру-студии под руководством Табакова (сейчас - Московский театр Олега Табакова). Там он сыграл Давида Шварца в "Матросской тишине", Александра Адуева в "Обыкновенной истории", а также главную роль в спектакле "Страсти по Бумбарашу" в постановке Владимира Машкова.





В 1990-2000-х годах Евгений Миронов играл главные роли в международных театральных проектах режиссеров Петера Штайна ("Гамлет" и "Орестея"), Деклана Доннеллана ("Борис Годунов"), Валерия Фокина ("Последняя ночь последнего царя" и "Карамазовы и ад"), а также исполнил роль в спектакле Эймунтаса Някрошюса "Вишневый сад". В первой половине 2000-х актер сотрудничал с Московским художественным театром им. А.П.Чехова. Играл в спектаклях "№13", "Господа Головлевы", "Чайка".





С 2006 года Евгений Миронов является художественным руководителем Государственного театра наций в Москве. В одном из интервью актер делился, что в то время театр был больше похож на руины. Он сам занимался ремонтом и выстраивал репертуар. В итоге ему удалось создать труппу мечты, которой очень гордится.





Среди его актерских работ в Театре наций - спектакли "Калигула", "Фрекен Жюли", "Гамлет. Коллаж", "Иванов" и "Дядя Ваня", "Горбачев", "Мастер и Маргарита", "Обыкновенная смерть".





В кино актер дебютировал в 1988 году в фильме Александра Кайдановского "Жена керосинщика", где сыграл флейтиста. Успех пришел после выхода мелодрамы Валерия Тодоровского "Любовь", в которой молодому Миронову досталась главная роль. За нее он получил приз за лучшую мужскую роль от "Кинотавра". Затем последовали работы в фильмах "Анкор, еще анкор!" Петра Тодоровского и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова.





В 2000-е годы Миронов сыграл писателя Леонида Гурова в драме Алексея Учителя "Дневник его жены". В картине о Великой Отечественной войне "В августе 44-го..." Михаила Пташука актер исполнил роль капитана Алехина. Гран-при фестиваля "Литература и кино" в 2003 году получила лента "Превращение" Валерия Фокина, в которой Миронов сыграл Грегора Замзу.





Широкую известность актеру принесла вышедшая в том же 2003 году экранизация романа Федора Достоевского "Идиот" режиссера Владимира Бортко. Роль князя Мышкина стала одной из самых значимых в его кинематографической карьере. За эту работу Миронов получил ряд российских и международных наград, а также был признан лучшим актером в номинации "Драма" на кинофестивале в Монте-Карло.





В фильмографии Миронова - картины разных жанров и исторических периодов. Он снимался в лентах "Дом дураков", "На Верхней Масловке", "Космос как предчувствие", "Охота на пиранью", "Побег", "Апостол", "Достоевский" и "Пепел". В фильме "Время первых" Дмитрия Киселева актер сыграл космонавта Алексея Леонова и выступил одним из продюсеров картины.





В последующие годы он участвовал в проектах "Вратарь Галактики", "Пробуждение", "Сердце пармы", "Нюрнберг" и "Северный полюс". Помимо съемок и театральной работы, занимался озвучиванием анимационных фильмов, в том числе картин франшизы "Белка и Стрелка".





Миронову присвоено звание народного артиста России в 2004 году. В 2011 году он был награжден орденом Почета. В 2016 году получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени и был удостоен звания почетного гражданина Саратовской области. Он также является лауреатом многочисленных российских и международных кинематографических, театральных и телевизионных премий.





Евгений Миронов участвует в общественных и благотворительных проектах. Он выступил одним из учредителей фонда "Артист", который оказывает поддержку ветеранам сцены, и фонда "Жизнь в движении", помогающего детям с ограниченными возможностями. Кроме того, актер входит в попечительские структуры благотворительного фонда "Со-единение", поддерживающего людей с нарушениями слуха и зрения.





По инициативе Миронова с 2010 года начал проводиться Фестиваль театров малых городов России. Его цель - поддержка театральных коллективов из регионов, предоставление им возможности обмениваться профессиональным опытом.





Шесть десятилетий жизни Миронова вместили работу в театрах, съемки в кино, сотрудничество с режиссерами разных стран и руководство одной из крупнейших театральных площадок России. При этом он продолжает совмещать административную работу с актерской профессией, выходя на сцену и участвуя в новых постановках.-0-