Народному артисту России Александру Розенбауму исполняется 75 лет 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, певцу, автору-исполнителю, композитору Александру Розенбауму исполняется 75 лет. За десятилетия творческой деятельности он написал более 800 песен, выпустил десятки альбомов, снимался в кино. При этом Розенбаум никогда не ограничивался одной темой или одним музыкальным жанром: он словно проживал судьбы своих героев, наделяя каждую историю узнаваемыми интонациями и характерами.



Александр Яковлевич Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде в семье студентов-однокурсников медицинского института. Оба родителя были врачами, поэтому выбор профессии сына, казалось, был предопределен. Однако его судьба сложилась иначе, музыка вошла в его жизнь еще в детстве.



Александр начал заниматься музыкой с пятилетнего возраста, окончил музыкальную школу по классу фортепиано, затем вечернее музыкальное училище по классу джазовой аранжировки. Важную роль в его становлении сыграл сосед по коммунальной квартире гитарист Михаил Минин, который показал юноше первые гитарные аккорды. В 16 лет появились и первые стихи, рифмы на школьные и домашние темы непроизвольно рождались в сознании юноши. Это были первые шаги к созданию собственных песен.



После школы Розенбаум поступил в Первый Ленинградский медицинский институт (нынешнее название Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова). В 1976 году он получил диплом врача-терапевта по специализации "анестезиология-реаниматология" и около четырех лет работал на станции скорой помощи. Этот опыт впоследствии стал важнейшей частью его творчества. Сам артист отмечал, что именно медицина дала ему возможность увидеть огромное количество человеческих судеб и понять людей, о которых он позднее писал песни.



Некоторые песни действительно родились непосредственно во время работы на скорой. Так, "Песня врача скорой помощи" была написана ночью в машине, когда бригада оказалась на вынужденной остановке из-за разведенного моста. В этот же период появились "Один день врача скорой помощи", "Ничего нет невозможного" и другие произведения. Постепенно музыка из увлечения превратилась во вторую профессию, и Розенбауму пришлось сделать выбор между медициной и музыкой. Он выбрал последнее.



Первые песни Розенбаума при этом были совсем не такими, с которыми сегодня чаще всего ассоциируется его имя. Он писал о любви, войне и родном городе. "Песню о Ленинграде" он создал еще в 1968 году. Позднее Петербург станет одной из постоянных тем его творчества - от "Прогулки по Невскому" и "Вальса на Лебяжьей канавке" до более поздних песен о Васильевском острове и любимых городских улицах.



Широкую известность Розенбаум получил благодаря песням, в которых создавал яркие и узнаваемые характеры. Особое место занял так называемый одесский цикл, вдохновленный произведениями Исаака Бабеля. "Гоп-стоп", "Фраер", "Ах, эти ночи" и другие композиции породили немало слухов о самом авторе. Однако, как отмечается в его биографии, Розенбаум не был связан с уголовным миром - он лишь настолько убедительно перевоплощался в героев своих песен, что слушатель легко принимал художественный образ за реальность.



Не менее убедительно артист обращался к теме казачества. "Казачья", "На Дону, на Доне", "Есаул", "Жеребенок" звучали так достоверно, что слушатели порой пытались найти у Розенбаума казачьи корни.



К середине 1980-х годов Александр Розенбаум уже прочно занял свое место на профессиональной сцене. Со временем в его репертуаре появились произведения самых разных жанров - от авторской песни и романса до джаза, рока и шансона. В 1996 году он получил первый "Золотой граммофон" за песню "Ау". В этом же году Александр Розенбаум был удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации, а в 2001 году - народного артиста России.



Розенбаум проявил себя и в кинематографе. Он снимался в художественных и документальных картинах, среди которых "Начни сначала", "Побег на край света", "Не хлебом единым", "Сайд-степ", а также участвовал в музыкальных и документальных проектах.



С 2000 года вместе с Еленой Малышевой он участвует в проведении национальной премии "Призвание", которой награждают лучших врачей России. Александр Розенбаум остается ее ведущим и сегодня - последняя торжественная церемония с его участием состоялась в июне этого года.



И сегодня Александр Розенбаум продолжает активно работать. Он гастролирует, пишет новые произведения и регулярно выходит на сцену.



В юбилейной концертной программе артиста, помимо известных песен разных лет, заявлены и новые произведения. Осенью 2026 года в Москве запланирована серия из двадцати юбилейных концертов. Услышать Александра Розенбаума смогут и белорусские поклонники. 20 сентября в минском Дворце Республики запланирован его сольный концерт. Юбилейный год артист встречает непосредственно на сцене - продолжая делать то, чему посвятил большую часть жизни: писать песни и исполнять их перед зрителями.-0-