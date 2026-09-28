Напряженность в Ормузском проливе сохраняется после срыва переговоров между США и Ираном

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Напряженность в Ормузском проливе сохраняется, так как Иран и США стали еще дальше от заключения мирного соглашения. Об этом говорится в материале Al Jazeera.



Существуют опасения, что после отклонения США предложенного Ираном дипломатического решения о возобновлении работы Ормузского пролива, боевые действия между двумя странами возобновятся.



Сообщения о взрывах вблизи острова Кешм в Ормузском проливе указывают на то, что по кораблям, проходившим по этому водному пути, были выпущены многочисленные ракеты и беспилотники.



Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что пролив закрыт для любых судов, не согласующих свои действия с иранскими властями. Тегеран дал указания судоходным компаниям, следующим через Ормузский пролив, использовать временный маршрут, утвержденный иранскими властями. Иранское управление по делам Персидского залива 26 сентября объявило, что внесет в черный список любую фрахтовательную компанию, которая прикажет экипажам использовать несанкционированные маршруты, и пролив не будет полностью открыт до снятия блокады США иранских портов.



Вашингтон при этом по-прежнему настаивает на том, что его военные корабли успешно выводят нефтяные танкеры из пролива другим маршрутом. Министр энергетики США Крис Райт заявил 27 сентября телеканалу Fox News, что среднее количество сырой нефти, проходящей через Ормузский пролив, составляет почти 13 млн баррелей в день. Американские военные также заявляют, что перенаправили 122 коммерческих судна для обеспечения военно-морской блокады иранских портов. По мнению Тегерана, США предоставляют ложную информацию о движении судов в Ормузском проливе, чтобы продемонстрировать контроль над ключевым водным путем.



После того, как Дональд Трамп отклонил последнее предложение Ирана об открытии Ормузского пролива, мировые цены на нефть подскочили более чем на 3%. Марка Brent торгуется в Европе рано утром 28 сентября выше $107 за баррель, что отражает возобновление опасений по поводу кризиса поставок, который привел к росту затрат во всем мире.



Судоходство в Ормузском проливе серьезно нарушено с тех пор, как США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. Пролив имеет решающее значение для мировых поставок энергоносителей. Риски судоходства также возросли в Красном море после того, как хуситы захватили территорию в Йемене вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.-0-