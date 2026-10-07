Напавший с ножом в училище в польском Остроленке имел при себе самодельное взрывное устройство 

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Напавший с ножом на учащихся и преподавателей в профессионально-техническом училище в польском городе Остроленка принес с собой в рюкзаке самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Radio ZET со ссылкой на национального прокурора страны Дариуша Корнелюка.



По словам прокурора, в какой-то момент из принесенного рюкзака, который находился в компьютерном классе, начал валить дым. Учащиеся выбросили его в окно, и это, возможно, как отметил Корнелюк, предотвратило взрыв.



Трагедия в Остроленке произошла около полудня 7 октября. 19-летний молодой злоумышленник ранил ножом девять человек - пятерых студентов, двух преподавателей и двух случайных прохожих. По информации радио RMF24, нападавший, который сбежал с места преступления, был задержан через 25 минут. Мотивы его поступка пока неизвестны.-0-