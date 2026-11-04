4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у нескольких высокопоставленных чиновников СБУ, в том числе у начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Антона Кравчука, сообщают украинские СМИ.
Следственные действия проводятся на фоне попытки проведения обысков у первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки. По данным украинских СМИ, он попытался воспрепятствовать обыску, угрожая детективам огнестрельным оружием.
"В рамках операции "Карфаген" НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) разоблачили преступную организацию, участники которой наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды чиновникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов. К преступной деятельности были привлечены действующие чиновники СБУ, Национальной полиции, офиса генерального прокурора", - говорится в телеграм-канале НАБУ.
Национальное антикоррупционное бюро 4 ноября также сообщило, что завершило расследование коррупционного дела "Мидас". По данным следствия, преступная организация систематически получала незаконные вознаграждения от контрагентов "Энергоатома" и других государственных предприятий. В ноябре 2025 года НАБУ и САП раскрыли схему, участники которой отмыли не менее $100 млн. Ее координатором назвали бизнесмена Тимура Миндича. В НАБУ заявили, что "приняли меры по аресту активов организации в Украине и за рубежом".-0-
В мире
04 ноября 2026, 11:37
НАБУ проводит обыски у нескольких высокопоставленных чиновников СБУ
Фото из архива НАБУ
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