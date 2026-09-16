НАБУ и САП раскрыли масштабную схему хищения средств Киевского метрополитена

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли масштабную схему хищения $3,08 млн (137,5 млн гривен) коммунального предприятия "Киевский метрополитен" во время транспортировки бесплатных вагонов из Польши, сообщает RMF24.



В конце 2022 года Варшава объявила, что предоставит Киеву безвозмездно 60 вагонов метро. Оплатить доставку должно было коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".



В 2023 году Киевский метрополитен организовал несколько тендеров на транспортно-экспедиторские услуги. Победу, по данным правоохранителей, одержала заранее определенная компания, которая предложила существенно завышенную стоимость перевозки. Общая сумма контракта составила $4,25 млн (190 млн гривен). После получения денег компания якобы перевела их на счета другой компании, контролируемой участниками сделки и зарегистрированной за границей. Впоследствии был установлен иностранный подрядчик, который фактически осуществил перевозку на сумму $1,16 млн (51,8 млн гривен). Подозреваемые, как утверждается, присвоили себе оставшуюся сумму - $3,08 (137,5 млн).



Обвинения предъявлены семи лицам, включая бывшего директора Киевского метрополитена Виктора Брагинского.



По данным украинских СМИ, в марте 2024 года проект Bihus.Info опубликовал расследование о незадекларированном имуществе семьи Брагинского, дорогих квартирах и земельных участках. После обнародования этих фактов Виктор Брагинский написал заявление об увольнении по собственному желанию.-0-