НАБУ и САП проводят следственные действия по адресам главы Нацбанка Украины

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят следственные действия по адресам, связанным с главой Национального банка Украины Андреем Пышным. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.





"НАБУ и САП прямо сейчас проводят следственные действия в кабинете и по другим адресам главы Национального банка Андрея Пышного", - написал он.





Подробности проводимых действий не приводятся.-0-