29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оппозиционная консервативная Народная партия (НП) лидирует на досрочных всеобщих выборах в Испании после обработки более 26% бюллетеней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на предварительные данные властей королевства.



По их информации, НП может получить 131 кресло в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Испанская социалистическая рабочая партия премьер-министра Педро Санчеса добивается 115 мандатов, крайне правая партия "Вокс" - 48, левая коалиция "Широкий фронт" - 11.



Кандидатуру премьера Испании утверждает Конгресс депутатов. Чтобы беспрепятственно одобрить своего претендента при первом голосовании, партии необходимо получить большинство (176) кресел. В последний раз такое происходило в 2011 году.



Таким образом, при отсутствии очевидного победителя, который бы сумел самостоятельно утвердить своего кандидата на пост премьер-министра, партии, как правило, ведут переговоры с другими политическими силами о возможной поддержке. При этом расклад может сложиться и не в пользу явного лидера по итогам волеизъявления.-0-