На выборах в Госдуму РФ лидирует "Единая Россия"

20 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Партия "Единая Россия" лидирует на прошедших выборах в Госдуму РФ. Таковы первые результаты прошедшего голосования после закрытия участков на всей территории страны, обнародованные ЦИК России по итогам подсчета голосов в восточных регионах, передает корреспондент БЕЛТА.



По итогам обработки почти 14% протоколов "Единая Россия" набирает более 55,9%. На втором месте КПРФ - 13,8%, на третьем - ЛДПР с 9,3%. "Новые люди" набрали 8%, "Справедливая Россия" - 5,1%. Остальные пять партий, участвовавших в выборах, не преодолевают необходимый барьер в 5%.



Судя по данным экзитполов, в новом составе Госдумы останутся те же пять партий, что и в предыдущем созыве. Опрос ВЦИОМ дает "Единой России" 49,4%, КПРФ - 14,2%, ЛДПР - 10,7%, партии "Новые люди" - 9,7%, "Справедливой России" - 6,6%. Аутсайдеры получили такие результаты: Партия пенсионеров - 3,3%, "Коммунисты России" - 2,1%, "Зеленые" - 1,1%, "Родина" - 1%, Партия прямой демократии - 0,4%.



В ЦИК России также отметили высокую явку на выборах: она составила почти 57%, превысив показатели предыдущих парламентских кампаний.-0-