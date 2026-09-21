На выборах в Госдуму побеждает "Единая Россия", еще три партии гарантированно проходят в парламент

Окончательные итоги выборов ЦИК России намерен объявить 25 сентября.-0-





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21 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На прошедших выборах в Госдуму РФ побеждает "Единая Россия", еще три партии гарантированно проходят в парламент. Об этом на брифинге по предварительным итогам голосования сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова, передает корреспондент БЕЛТА.После обработки более 95% бюллетеней по партийным спискам побеждает "Единая Россия" с 57,83% голосов. КПРФ получила 13,80%, ЛДПР - 8,99%, партия "Новые люди" - 7,96%. На грани прохождения в парламент - партия "Справедливая Россия", набирающая 4,96%. "У нее есть большой шанс преодолеть 5-процентный барьер", - отметила Элла Памфилова. Эти пять партий имели свои фракции в составе прежней Госдумы. Остальные пять партий, участвовавших в нынешних выборах, набрали менее 2%.В России из 450 мест депутатов половина избирается по партийным спискам, еще 225 - в одномандатных округах. Партиям для попадания в Госдуму необходимо набрать не менее 5% голосов.По словам Эллы Памфиловой, на данный момент с учетом одномандатных округов "Единая Россия" получает 355 мест в парламенте из 450. У КПРФ - 40 мест, ЛДПР - 25, партии "Новые люди" - 20. "Справедливая Россия" пока получила 4 места в результате победы в одномандатных округах. Партия "Родина" получила одно место, в четырех округах победили самовыдвиженцы.Элла Памфилова также обратила внимание на высокую явку избирателей - 59,32%, что больше, чем во время предыдущих парламентских кампаний.