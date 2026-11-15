На выборах главы Гагаузии лидируют Стояногло и Гагауз

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло и кандидат от Социалистической партии Федор Гагауз лидируют на внеочередных выборах главы Гагаузской автономии. Об этом сообщает ТАСС.Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии республики, по итогам обработки данных с одной трети избирательных участков (22 из 67), Стояногло получает 35% голосов, а Гагауз - 26%.За ними следуют независимый кандидат Корнел Дудник (16%), мэр села Копчак Олег Гаризан (7%), экс-депутат парламента Молдовы от Соцпартии Иванна Коксал (6%), которая принимает участие в выборах как независимый кандидат, мэр города Комрат Сергей Анастасов (4%).Если ни один из кандидатов не получит больше половины голосов в первом туре, будет проведен второй тур, в котором победит политик, получивший простое большинство.-0-