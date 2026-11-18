18 ноября, Пекин /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Главы Китая, России и США на предстоящей встрече проведут углубленный обмен мнениями по важным вопросам, касающимся глобального мира, заявил сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.
Го Цзякунь сделал это заявление на регулярном ведомственном пресс-брифинге, отвечая на вопрос о встрече Си Цзиньпина, Владимира Путина и Дональда Трампа в городе Шэньчжэнь 19 ноября.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил сегодня во время выступления с программной речью на церемонии открытия делового саммита АТЭС в Шэньчжэне, что Китай готов совместно со всеми сторонами с еще большей уверенностью и решимостью построить Азиатско-Тихоокеанское сообщество для содействия всеобщему процветанию.
Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань устроили приветственный банкет в честь гостей, находящихся в Китае для участия в 33-й неформальной встрече руководителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).-0-
В мире
18 ноября 2026, 16:57
На встрече лидеров Китая, России и США будут обсуждаться вопросы глобального мира - МИД КНР
Фото kremlin.ru
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