На востоке Германии вблизи ЛЭП обнаружили 12 взрывных устройств

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкие правоохранители обнаружили 12 самодельных взрывных устройств у высоковольтных линий электропередачи в федеральной земле Саксония на востоке Германии, передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение агентства DPA.



"После атак на электросеть в других федеральных землях полиция обнаружила в Восточной Саксонии в общей сложности 12 взрывных устройств. Данные устройства должны были вызвать короткое замыкание и привести к повреждению высоковольтных линий электропередачи", - говорится в публикации.



По данным правоохранителей, взрывные устройства были изготовлены кустарным способом и заложены в районе высоковольтных трасс в районе Лужицкого буроугольного бассейна вблизи границы с землей Бранденбург.



Специалисты ведомства по уголовным делам Саксонии оперативно обезвредили обнаруженные устройства. Сообщается, что в результате произошедшего ущерба энергетической системе региона нанесено не было. Также отсутствует угроза для населения.



По информации DPA, следователи проверяют связь инцидента с аналогичными атаками на энергосети в землях Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия.



Немецкая полиция сообщила во вторник о нападениях на энергообъекты в Бранденбурге и Северном Рейне-Вестфалии. В результате атак произошли короткие замыкания, которые привели к аварийной остановке энергоблоков. Позднее готовые к запуску ракетные установки с проводами и таймерами правоохранители обнаружили также на поле в районе города Дормаген на западе ФРГ. Как сообщала в пятницу радиостанция Deutschlandfunk, ответственность за атаки на себя взял 49-летний житель Германии, придерживающийся экорадикальных взглядов, он находится в розыске.-0-