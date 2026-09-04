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На востоке Германии обнаружены взрывные устройства на двух электроподстанциях

Опубликовано:

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В мире
04 сентября 2026, 19:55

На востоке Германии обнаружены взрывные устройства на двух электроподстанциях

Фото Shutterstock
Фото Shutterstock
Фото Shutterstock
4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрывные устройства были обнаружены в пятницу на двух электроподстанциях в Саксонии на востоке Германии. Об этом сообщает газета Bild.

Электроподстанции находятся в районе Герлиц на границе с Бранденбургом недалеко от карьера, где корпорация LEAG добывает бурый уголь и использует его для выработки электроэнергии на электростанциях в Яншвальде и Боксберге (Саксония).

"Проводится следственная операция. По тактическим соображениям мы не можем давать дальнейших комментариев", - заявили в полиции.

Это не первый инцидент, произошедший на немецких электроподстанциях. 1 сентября неизвестные обстреляли самодельными ракетами со взрывчаткой электроподстанцию угольной ТЭС в Бранденбурге.-0-
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