На востоке Германии обнаружены взрывные устройства на двух электроподстанциях





Электроподстанции находятся в районе Герлиц на границе с Бранденбургом недалеко от карьера, где корпорация LEAG добывает бурый уголь и использует его для выработки электроэнергии на электростанциях в Яншвальде и Боксберге (Саксония).





"Проводится следственная операция. По тактическим соображениям мы не можем давать дальнейших комментариев", - заявили в полиции.





Это не первый инцидент, произошедший на немецких электроподстанциях. 1 сентября неизвестные обстреляли самодельными ракетами со взрывчаткой электроподстанцию угольной ТЭС в Бранденбурге.-0-

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрывные устройства были обнаружены в пятницу на двух электроподстанциях в Саксонии на востоке Германии. Об этом сообщает газета Bild.