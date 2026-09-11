11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 человек пострадали в результате схода с рельсов междугородного поезда на севере Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.
По предварительным данным, поезд столкнулся с неким объектом, после чего один из вагонов перевернулся, еще четыре сошли с рельсов. В результате происшествия "около 20 человек пострадали", информации об их состоянии пока нет.-0-
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11 сентября 2026, 23:01
На севере Франции поезд сошел с рельсов
Фото из архива AFP
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