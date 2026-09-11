На севере Франции поезд сошел с рельсов

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 человек пострадали в результате схода с рельсов междугородного поезда на севере Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV."Пассажирский поезд, следовавший по маршруту между городами Руан и Кан, сошел с рельсов в пятницу, 11 сентября, в 19.45 рядом с коммунами Клеон и Турвиль-Ла-Ривьер. В поезде находились около 200 пассажиров. Префект Приморской Сены созвал департаментский операционный штаб и объявил о введении плана оказания помощи большому числу пострадавших", - говорится в заявлении префектуры, которое цитирует телеканал.По предварительным данным, поезд столкнулся с неким объектом, после чего один из вагонов перевернулся, еще четыре сошли с рельсов. В результате происшествия "около 20 человек пострадали", информации об их состоянии пока нет.-0-