8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре вагона поезда сошли с рельсов в египетском Эль-Айяте на севере страны, пострадали не менее 150 человек. Об этом со ссылкой на портал Masrawy сообщает ТАСС.
Отмечается, что подсчет пострадавших не является окончательным, на месте работает не менее 50 машин скорой помощи. Правоохранительные органы города выясняют причины инцидента и размер ущерба в результате аварии, добавил портал.-0-
В мире
08 ноября 2026, 16:37
На севере Египта четыре вагона поезда сошли с рельсов, пострадали не менее 150 человек
Фото masrawy.com
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