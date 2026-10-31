На протестах в Германии начались столкновения демонстрантов с полицией

В Берлине участники протестов начали забрасывать сотрудников полиции, предположительно, пустыми бутылками и петардами. Те в ответ перешли к задержаниям и применили перцовый газ.
В Кельне и Франкфурте-на-Майне полиция применила водометы против демонстрантов, фиксируются задержания.
Для участия в молодежных демонстрациях по всей Германии 31 октября зарегистрировались более 177 тыс. человек. Протесты проходят более чем в 30 городах страны. Среди основных требований участников к властям заявлены реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения обязательной военной службы.-0-
Скриншоты видео ТАСС и РИА Новости