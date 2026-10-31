На протестах в Германии начались столкновения демонстрантов с полицией

Для участия в молодежных демонстрациях по всей Германии 31 октября зарегистрировались более 177 тыс. человек. Протесты проходят более чем в 30 городах страны. Среди основных требований участников к властям заявлены реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения обязательной военной службы.-0-

Скриншоты видео ТАСС и РИА Новости Скриншоты видео ТАСС и РИА Новости