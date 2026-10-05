5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 190 школьников пострадали в ходе протестов старшеклассников, начавшихся во Франции в конце сентября. Об этом в эфире телеканала BFMTV сообщил министр образования страны Эдуар Жеффре, информирует ТАСС.
"Согласно последним данным в нашем распоряжении, сейчас уже 190 пострадавших среди учеников с начала протестов", - сказал министр.
По его словам, большинство из них получили травмы, упав с высоты, когда забирались на различные объекты уличной инфраструктуры, или же в результате применения демонстрантами пиротехники. В то же время он упомянул об инциденте в Лансе, где подросток получил серьезную травму руки, подобрав полицейскую гранату с поражающими элементами.
Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и к настоящему моменту охватили всю Францию. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. В ряде случаев протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Органы правопорядка за это время провели более 5 тыс. задержаний, в 90% случаев это были несовершеннолетние.-0-
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На протестах школьников во Франции пострадали не менее 190 учеников
05 октября 2026, 21:51
На протестах школьников во Франции пострадали не менее 190 учеников
Скриншот видео ТАСС / Reuters / Агентства Анадолу
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