На президентских выборах в Болгарии лидирует Йотова - экзитпол

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Болгарии Илияна Йотова и кандидат на должность вице-президента Кирил Вылчев лидируют на президентских выборах в Болгарии с 51,1% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола социологического агентства "Мяра", опубликованные телеканалом БНТ по состоянию на 20.00 по минскому времени.



В воскресенье в Болгарии прошел второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются две пары кандидатов: Илияна Йотова и Кирил Вылчев, а также бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров и Георгий Кандев.



Андрей Гюров занимает второе место, набирая 44,6% голосов. Явка избирателей по состоянию на 20.00 по минскому времени составила 25,5%.



Президент Болгарии избирается всенародным голосованием на пять лет и может занимать этот пост не более двух сроков подряд. Одновременно с президентом избирается вице-президент.-0-