18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб после нападения акулы во время купания на пляже Сорренто в австралийском городе Перт. Об этом сообщает агентство Reuters.
Экстренные службы вызвали к пляжу после сообщения о том, что акула укусила мужчину в воде. Власти начали поисковую операцию, однако спасти пострадавшего не удалось.
После нападения местный совет закрыл все пляжи в своей юрисдикции. Сорренто является популярным местом для купания и находится примерно в 20 км от центра Перта.
Нападение стало очередным подобным случаем в Западной Австралии. В понедельник на пляже возле Джералдтона акула атаковала серфера - он потерял ногу и получил тяжелые травмы. В июне у южного побережья штата погиб 35-летний мужчина, занимавшийся подводной охотой. В мае акула насмерть растерзала 38-летнего мужчину у острова недалеко от Перта.-0-
В мире
18 сентября 2026, 12:20
На популярном пляже в Западной Австралии на мужчину напала акула
Фото Unsplash
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