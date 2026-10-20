На популярном пляже в ЮАР при нападении акулы погибла женщина

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЮАР акула напала на женщину на популярном пляже Orient Beach вблизи населенного пункта Ист-Лондон. Об этом сообщает CBS News.



Полученные 65-летней женщиной раны оказались несовместимы с жизнью. "Подтверждено, что сегодня утром на пляже Orient Beach произошло нападение акулы, что привело к трагедии", - говорится в заявлении городских властей.



Как сообщает Reuters со ссылкой на местную администрацию, пляжи Orient Beach и расположенный неподалеку Eastern Beach закрыты до дальнейшего уведомления.



Инцидент произошел спустя месяц после смертельного нападения акулы на 63-летнего мужчину на глазах у многочисленных отдыхающих на пляже одного из городов Западной Австралии.



Согласно данным Международного архива нападений акул, в 2025 году во всем мире было зафиксировано 65 случаев неспровоцированных укусов акул (по сравнению с 47 случаями в 2024 году), включая девять случаев со смертельным исходом.-0-