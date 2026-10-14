14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Польши проводят расследование в связи с обнаружением обломков неопознанного летающего объекта на пляже Балтийского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF24.
"Военная полиция под руководством прокуратуры Гданьска расследует обнаружение фрагментов неопознанного летающего объекта на пляже. Мы будем держать вас в курсе хода расследования", - говорится в заявлении военной полиции.
По имеющейся информации, фрагменты объекта обнаружил случайный прохожий, который и сообщил о находке в полицию. К месту происшествия были привлечены саперы, военные и сотрудники спецслужб. По предварительным данным, обнаруженный аппарат может принадлежать Вооруженным силам Польши.-0-
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14 октября 2026, 08:04
На пляже в Польше обнаружили обломки неопознанного летающего объекта
Фото Reuters
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