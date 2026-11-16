На Пхукете в крупном пожаре погибли 11 человек

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате крупного пожара в здании пункта проката мотоциклов в туристическом районе Патонг в провинции Пхукет (Таиланд) погибли 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию островной провинции.



По словам собеседника агентства, возгорание произошло рано утром 16 ноября в шестиэтажном коммерческом здании. Огонь быстро распространился на соседние строения. Он также отметил, что, по предварительной информации, иностранных туристов среди жертв этого инцидента нет.



На месте ЧП работают экстренные службы. Полиция занимается установлением причин трагедии.-0-