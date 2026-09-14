На парламентских выборах в Швеции с минимальным отрывом лидирует оппозиция

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оппозиционный левоцентристский блок лидирует на парламентских выборах в Швеции с минимальным отрывом. Об этом свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии, передает РИА Новости.
Согласно предварительной информации избирательной комиссии, оппозиционный левоцентристский блок лидирует с 49,4% голосов после подсчета бюллетеней с 6,1 тыс. участков (всего около 6,6 тыс. участков), правящий правый альянс набрал 49,1%. Явка, согласно предварительным данным, составила 80,4%.
Оппозиционный левоцентристский блок составляют Социал-демократическая рабочая партия Швеции во главе с бывшим премьером Магдаленой Андерссон, Левая партия, Партия центра и Партия охраны окружающей среды (зеленые).
В правоцентристский альянс входят Умеренная коалиционная партия во главе с премьером Ульфом Кристерссоном, "Христианские демократы", "Либералы" и поддерживающая правительство правопопулистская партия "Шведские демократы", которая в случае победы блока может впервые получить места в правительстве.
Как пишет Politico, в течение нескольких месяцев левоцентристский блок Магдалены Андерссон уверенно лидировал в опросах общественного мнения, но в последние две недели кампании разрыв резко сократился. После объявления предварительных результатов левоцентристский блок опережает консервативный правоцентристский альянс всего на одно место. Шведская избирательная комиссия опубликовала прогнозы, согласно которым альянс Ульфа Кристерссона получил 174 из 349 мест в парламенте, а левый блок - 175 мест.
Выступая поздно ночью, Андерссон заявила, что предварительные результаты указывают на "равный" исход выборов, "но сейчас мы лидируем, и если это сохранится, Швеция получит новое правительство". Для Андерссон, которая занимала пост премьер-министра Швеции до 2022 года, такой минимальный разрыв "имеет горько-сладкий привкус", отмечает Politico.
"Эти выборы - переломный момент для Швеции, и за ними будут внимательно следить в других странах Европы, где другие националистические партии набирают силу. Если Ульф Кристерссон останется на своем посту, он пообещал назначить на министерские посты членов популистской националистической партии "Шведские демократы", жестко антииммиграционной партии, основанной в 1980-х годах неонацистами. Это стало бы первым подобным случаем в стране, которая до недавнего времени избегала крайне правых", - отмечает Politico.
Голосование на парламентских выборах в Швеции прошло 13 сентября. Окончательные результаты воскресного голосования могут стать известны только в среду, 16 сентября.-0-
В мире
14 сентября 2026, 10:20
На парламентских выборах в Швеции с минимальным отрывом лидирует оппозиция
Фото Рixabay
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