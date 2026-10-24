На митинг в Мадриде за пенсионные гарантии вышли 25 тыс. человек





Демонстранты прошли по Мадриду (от железнодорожной станции Аточа к торговой аллее Gran Via) маршем, требуя защиты государственной пенсионной системы.





Как сообщает ТАСС, организатором митинга стало движение COESPE. Подавляющим большинством протестующих стали пенсионеры. Среди прочего они скандировали лозунги "Военные расходы - на школы и больницы", "Всеобщая забастовка" и др. Кроме того, участники манифестации выступали в защиту государственного здравоохранения и образования, а также за доступ к жилью. В COESPE обратили внимание на снижение покупательной способности пенсионеров.





В последние месяцы в Испании также наблюдаются масштабные протесты против все более дорогого жилья и прав арендаторов.-0-

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На акцию протеста в столице Испании вышли 25 тыс. человек. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на данные испанских властей.