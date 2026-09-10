На Мальте произошел масштабный блэкаут





О перебоях начали массово сообщать жители и туристы. По данным мальтийского оператора Enemalta, сбой электроснабжения произошел из-за внезапной остановки оборудования на установке СПГ. Чтобы сохранить стабильность всей энергосистемы, пришлось временно отключить электричество в ряде районов.





Для Мальты это уже не первый серьезный блэкаут за последние недели. В конце августа остров Гозо 26 часов оставался без электричества из-за проблем с несколькими высоковольтными линиями. Власти пообещали компенсации пострадавшим.





Этим летом перебои с электричеством на островах происходят чаще обычного. На фоне роста потребления в туристический сезон на Мальте уже обсуждают, справляется ли энергосистема с нагрузкой. Enemalta выступает за увеличение инвестиций в электросети.-0-

0 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Мальте и соседнем острове Гозо произошел крупный сбой электроснабжения. Без электричества остались более 30 населенных пунктов. Об этом сообщает издание Bild.