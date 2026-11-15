На Канарские острова за сутки прибыли почти 1,5 тыс. мигрантов - рекорд с 2020 года

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 1,5 тыс. мигрантов прибыли на Канарские острова 14 ноября. Это стало самым высоким показателем за один день с 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на морскую спасательную службу.



По данным властей, на одной из спасенных лодок находились 240 человек, в том числе 12 женщин и 36 детей. Большинство из них прибыли из Сенегала, Гамбии и Гвинеи. Всех мигрантов доставили на один из самых маленьких Канарских островов - Эль-Йерро.



Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 7 ноября 2020 года, когда в водах у Канарских островов спасли 1461 человека.



Атлантический маршрут из Западной Африки на Канарские острова является одним из самых смертоносных миграционных переходов в мире. Тысячи мигрантов ежегодно пытаются совершить это путешествие на переполненных лодках, стремясь добраться до территории Испании, несмотря на бурное море, сильные течения и большие расстояния.-0-