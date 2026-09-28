На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 11 км

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 11 км. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный филиал Геофизической службы РАН.



"По спутниковым данным, высота пеплового выброса составила около 11 000 м над уровнем моря", - говорится в сообщении.



Как сообщил ТАСС руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук, выбросы, вероятнее всего, связаны с ростом нового купола на исполине.



Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.-0-