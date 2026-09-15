На юго-западе Германии из-за пьяного диспетчера было приостановлено движение поездов 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-западе Германии было приостановлено железнодорожное движение из-за пьяного диспетчера, сообщает Bild.



29-летний сотрудник находился в диспетчерской в городе Генгенбах (земля Баден-Вюртемберг) и внезапно перестал выходить на связь. На место вызвали полицию и спасателей. Дверь диспетчерской была заперта, а самого мужчину увидели через окно лежавшим на кровати. После настойчивого стука он все же открыл дверь. Рядом обнаружили несколько пустых бутылок пива. Алкотест показал 0,94 промилле.



Кроме того, в кошельке мужчины нашли два пакетика с белым веществом. По его словам, это был кокаин. Полиция назначила ему анализ крови и начала расследование по подозрению в создании угрозы безопасности железнодорожного движения и незаконном хранении наркотиков.



Позже движение на Шварцвальдской железной дороге между Оффенбургом и Констанцем было возобновлено.-0-