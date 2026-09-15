15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-западе Германии было приостановлено железнодорожное движение из-за пьяного диспетчера, сообщает Bild.
29-летний сотрудник находился в диспетчерской в городе Генгенбах (земля Баден-Вюртемберг) и внезапно перестал выходить на связь. На место вызвали полицию и спасателей. Дверь диспетчерской была заперта, а самого мужчину увидели через окно лежавшим на кровати. После настойчивого стука он все же открыл дверь. Рядом обнаружили несколько пустых бутылок пива. Алкотест показал 0,94 промилле.
Кроме того, в кошельке мужчины нашли два пакетика с белым веществом. По его словам, это был кокаин. Полиция назначила ему анализ крови и начала расследование по подозрению в создании угрозы безопасности железнодорожного движения и незаконном хранении наркотиков.
Позже движение на Шварцвальдской железной дороге между Оффенбургом и Констанцем было возобновлено.-0-
В мире
15 сентября 2026, 12:44
На юго-западе Германии из-за пьяного диспетчера было приостановлено движение поездов
Фото Bild
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
"Это абсолютная неправда". Лукашенко на встрече с Коулом развеял фейк, который разгоняют беглые на Западе
Лукашенко: Беларусь открыта для обсуждения с США любых вопросов, но надо неукоснительно соблюдать договоренности
Перцов о концерте-реквиеме "Каждый третий": привозим его в Россию, потому что здесь люди способны понять нашу трагедию
Подумайте 5 секунд перед кликом: какие правила цифровой безопасности стоит повторить с детьми в начале учебного года
Музыкальные ребусы, командный квиз, видеопривет. Чем впечатлила акция "Беларусь адзіная" молодежь в Жлобине
С нами интереснее