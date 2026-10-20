На юге Франции из-за сильных дождей начались наводнения

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Франции после прошедших в понедельник сильных дождей начались наводнения. Об этом сообщает телеканал BFMTV.



"Во вторник, 20 октября, семь департаментов находятся в оранжевом уровне опасности после понедельника, который был отмечен сильными дождями, сильными штормами и наводнениями", - говорится в материале.



По данным метеорологов, в департаменте Буш-дю-Рон выпало почти 190 мм осадков, что стало рекордом для знаменитого курорта. В результате наводнений возникла были эвакуированы десятки местных жителей.



В городе Эг-Морт (департамент Гар) также всего за несколько часов выпало двухмесячное количество осадков. В результате вокруг города наблюдается множество затопленных территорий.



Из-за непогоды в некоторых департаментах на юге страны остановилось движение трамваев, фиксируются перебои в работе метрополитена.-0-