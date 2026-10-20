20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Франции после прошедших в понедельник сильных дождей начались наводнения. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
"Во вторник, 20 октября, семь департаментов находятся в оранжевом уровне опасности после понедельника, который был отмечен сильными дождями, сильными штормами и наводнениями", - говорится в материале.
По данным метеорологов, в департаменте Буш-дю-Рон выпало почти 190 мм осадков, что стало рекордом для знаменитого курорта. В результате наводнений возникла были эвакуированы десятки местных жителей.
В городе Эг-Морт (департамент Гар) также всего за несколько часов выпало двухмесячное количество осадков. В результате вокруг города наблюдается множество затопленных территорий.
Из-за непогоды в некоторых департаментах на юге страны остановилось движение трамваев, фиксируются перебои в работе метрополитена.-0-
В мире
20 октября 2026, 14:46
На юге Франции из-за сильных дождей начались наводнения
Скриншот видео из соцсети Х / Infos Franсaises
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