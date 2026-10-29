На ядерном объекте США произошел радиационный выброс 

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ядерном объекте Минэнерго США Саванна-Ривер (SRS) в штате Южная Каролина в результате пожара в одной из лабораторий произошел выброс радиоактивных веществ. Об этом сообщил телеканал News 12.



Пожар произошел в среду вечером. "В 17.39 по местному времени (в 00.39 29 октября по минскому времени. - Прим. БЕЛТА) поступило сообщение о пожаре в одном из помещений лаборатории Саванна-Ривер (SRS), при этом случился "нефильтрованный радиационный выброс на уровне земли", - говорится в сообщении.



После возгорания на территории ядерного комплекса был объявлен режим ЧС. По информации руководства SRS, пожар удалось потушить, а радиоактивного загрязнения за пределами ядерного комплекса зафиксировано не было.



Специалисты ядерного комплекса занимаются работами с плутонием и тритием, а также хранением и утилизацией ядерных материалов.



В районе ядерного комплекса на данный момент ограничено движение любого вида транспорта. Жителям близлежащих к комплексу районов власти рекомендовали следить за информацией местных СМИ.-0-