29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ядерном объекте Минэнерго США Саванна-Ривер (SRS) в штате Южная Каролина в результате пожара в одной из лабораторий произошел выброс радиоактивных веществ. Об этом сообщил телеканал News 12.
Пожар произошел в среду вечером. "В 17.39 по местному времени (в 00.39 29 октября по минскому времени. - Прим. БЕЛТА) поступило сообщение о пожаре в одном из помещений лаборатории Саванна-Ривер (SRS), при этом случился "нефильтрованный радиационный выброс на уровне земли", - говорится в сообщении.
После возгорания на территории ядерного комплекса был объявлен режим ЧС. По информации руководства SRS, пожар удалось потушить, а радиоактивного загрязнения за пределами ядерного комплекса зафиксировано не было.
Специалисты ядерного комплекса занимаются работами с плутонием и тритием, а также хранением и утилизацией ядерных материалов.
В районе ядерного комплекса на данный момент ограничено движение любого вида транспорта. Жителям близлежащих к комплексу районов власти рекомендовали следить за информацией местных СМИ.-0-
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29 октября 2026, 09:21
На ядерном объекте США произошел радиационный выброс
Фото Unsplash
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