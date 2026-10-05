На борту самолета турецких авиалиний AJet нашли записку о бомбе

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5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На борту пассажирского самолета авиакомпании AJet, выполнявшего рейс из Анкары в Шанлыурфу, обнаружена записка о наличии бомбы на борту. Об этом сообщает ТАСС.

"Была обнаружена записка о наличии взрывчатки на борту пассажирского самолета AJet, выполнявшего рейс 4180 из Анкары в Шанлыурфу 5 октября 2026 года в 19.00. Лайнер совершил посадку в аэропорту Шанлыурфа GAP в 20.05. Пассажиры будут безопасно эвакуированы, после чего наши силы безопасности проведут инспекцию на борту самолета на предмет наличия взрывчатых веществ", - написал губернатор провинции Шанлыурфа Хасан Шылдак в X.На борту находятся 136 пассажиров и семь членов экипажа. "Для безопасной эвакуации находящихся в самолете пассажиров и членов экипажа приняты все необходимы меры", - сообщил Шылдак.Как сообщает телеканал CNN Türk, сейчас на месте работают специалисты-взрывотехники, пассажиры эвакуированы. Инспекция продлится некоторое время, предстоит проверить также весь багаж пассажиров. Аэропорт Шанлыурфы, где совершил посадку самолет, временно не обслуживает рейсы."Записка о наличии бомбы была найдена в туалете. Сейчас идет осмотр воздушного судна. Аэропорт Шанлыурфы сейчас не принимает и не отправляет рейсы. Об этих обстоятельствах было выпущено уведомление NOTAM", - сообщил в эфире канала губернатор провинции Шанлыурфа Хасан Шылдак.-0-