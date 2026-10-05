На борту самолета турецких авиалиний AJet нашли записку о бомбе

(Обновлено 23:07)
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На борту пассажирского самолета авиакомпании AJet, выполнявшего рейс из Анкары в Шанлыурфу, обнаружена записка о наличии бомбы на борту. Об этом сообщает ТАСС.
На борту находятся 136 пассажиров и семь членов экипажа. "Для безопасной эвакуации находящихся в самолете пассажиров и членов экипажа приняты все необходимы меры", - сообщил Шылдак.
Как сообщает телеканал CNN Türk, сейчас на месте работают специалисты-взрывотехники, пассажиры эвакуированы. Инспекция продлится некоторое время, предстоит проверить также весь багаж пассажиров. Аэропорт Шанлыурфы, где совершил посадку самолет, временно не обслуживает рейсы.
"Записка о наличии бомбы была найдена в туалете. Сейчас идет осмотр воздушного судна. Аэропорт Шанлыурфы сейчас не принимает и не отправляет рейсы. Об этих обстоятельствах было выпущено уведомление NOTAM", - сообщил в эфире канала губернатор провинции Шанлыурфа Хасан Шылдак.-0-