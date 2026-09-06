6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный аэропорт индонезийского острова Бали отменил более десятка рейсов из-за продолжающейся вулканической активности Анак-Кракатау, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства Antara, которое приводит информацию администрации воздушной гавани.
Непрерывное извержение Анак-Кракатау наблюдается с позднего вечера 4 сентября. Оно сопровождается грохотом, вибрациями и фонтанами лавы. Вулканический пепел, согласно спутниковым данным, поднимался примерно до 14,6 км над уровнем моря.
"В связи с усилением вулканической активности Анак-Кракатау ряд рейсов в международном аэропорту имени Нгурах-Рая на Бали был отменен и/или их расписание было скорректировано", - заявил глава отдела коммуникаций и правового обеспечения аэропорта Геде Эка Санди Асмади.
При этом администрация воздушной гавани подчеркивает, что в целом аэропорт Бали продолжает работать в штатном режиме. Оператор аэропорта координирует действия с авиакомпаниями и индонезийской службой аэронавигации AirNav Indonesia, которая отслеживает воздушное пространство, затронутое вулканической активностью.
Для пассажиров, оказавшихся в терминале из-за отмен и задержек, подготовлены дополнительные места и сервисы. Путешественников призвали проверять статус рейса у своей авиакомпании до выезда в аэропорт.
Анак-Кракатау расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра.-0-
В мире
06 сентября 2026, 14:28
На Бали из-за извержения вулкана отменили более десятка авиарейсов
Фото Синьхуа
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