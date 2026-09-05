5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребитель F-4 Phantom разбился во время авиационного шоу неподалеку от Афин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ERT-news.
Во время выполнения полета истребитель воспламенился в двух местах. Судьба летчиков пока не установлена. Для тушения огня на место крушения направлен вертолет.
По информации телеканала, министр обороны Греции Никос Дендиас в срочном порядке вылетел в столицу.-0-
В мире
05 сентября 2026, 18:03
На авиашоу в Греции разбился военный самолет
Фото ertnews.gr
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