28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный писатель, поэт, драматург и киносценарист Александр Каневский - брат актера Леонида Каневского - скончался в возрасте 93 лет, сообщают РИА Новости со ссылкой на 9-й канал израильского телевидения.
Старший брат советского актера и телеведущего Леонида Каневского родился в Киеве в 1933 году. Он писал тексты для знаменитого советского дуэта Юрия Тимошенко и Ефима Березина - Тарапуньки и Штепселя, а также создавал сценарии для легендарного "Кабачка "13 стульев".
В 1991 году он репатриировался в Израиль. Там Каневский издавал юмористические журналы для детей "Балаган" и "Балагаша", а также сатирическую газету "Неправда".-0-
В мире
28 ноября 2026, 18:26
На 94-м году жизни умер писатель и сценарист Александр Каневский
Александр Каневский. Фото CC BY-SA 4.0
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