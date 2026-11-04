На 70% территории Перу объявили чрезвычайное положение из-за ожидаемых проливных дождей

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Перу объявило чрезвычайное положение на 70% территории страны из-за ожидаемых проливных дождей, вызванных Эль-Ниньо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ, опубликованный в газете El Peruano.



В тексте указа говорится, что режим ЧП распространяется на 1380 из 1890 муниципалитетов страны. Это решение призвано упростить реализацию мер по борьбе с последствиями стихийного бедствия.



Поясняется, что климат и погода во многом зависят от состояния двух явлений - Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Первое связано с резким потеплением верхнего слоя воды в центральной и восточной частях Тихого океана, а второе - с его охлаждением. Эти изменения, как отмечается, вызывают цепочку сдвигов в других элементах глобальной климатической системы, напрямую не связанных с температурой воды в океане.



Во Всемирной метеорологической организации в начале сентября сообщили, что вероятность сохранения Эль-Ниньо до февраля 2027 года составляет почти 100%. Специалисты полагали, что в ближайшие месяцы феномен будет иметь высокую интенсивность и достигнет пика к концу года. Сильное Эль-Ниньо может существенно изменить режимы осадков и температуры.-0-