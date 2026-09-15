15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соучредитель Microsoft Билл Гейтс считает, что стремительные темпы развития передовых систем искусственного интеллекта могут опережать способность общества подготовиться к связанным с ними рискам. Об этом сообщает NDTV.
По его словам, ИИ стал редким примером технологии, развитие которой может оказаться настолько масштабным и быстрым, что общество не успевает адаптироваться. Одной из наиболее актуальных проблем он назвал кибербезопасность. Гейтс предупредил, что инструменты ИИ способны усилить возможности злоумышленников, поэтому необходимо создавать более надежные системы защиты.
Еще одним серьезным последствием развития ИИ он назвал изменения на рынке труда. В ближайшие два десятилетия, считает Гейтс, технология может привести к значительным изменениям в сфере занятости. Правительствам при этом придется активнее помогать людям осваивать новые профессии.-0-
В мире
15 сентября 2026, 22:45
"Мы не готовы". Билл Гейтс призвал рассмотреть замедление развития ИИ
Билл Гейтс. Фото Getty Images
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