МВД Франции мобилизует 70 тыс. полицейских для обеспечения порядка на протестах





"Будет мобилизовано столько же, сколько и 31 октября", - приводит телеканал BFMTV слова главы ведомства. К обеспечению безопасности также привлекут силы специального назначения, кинологические подразделения и конную полицию.





Как уточнил глава МВД, первоочередная задача правоохранительных органов - обеспечить мирное проведение демонстраций, чтобы шествия могли завершиться без каких-либо беспорядков. "Если будут предприняты попытки совершения противоправных действий, ответ будет предельно жестким. Мы не потерпим никаких беспорядков, нарушители будут задержаны", - добавил министр.





Волнения во Франции начались в сентябре с выступлений учащихся, недовольных нехваткой преподавателей и перегруженным расписанием. Позднее к протестам присоединились профсоюзы и представители движения "желтых жилетов", выступающие против снижения покупательной способности населения и роста цен на топливо.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел Франции привлечет 70 тыс. полицейских и жандармов по всей стране для обеспечения безопасности во время акций протеста 5 ноября. Об этом заявил глава МВД Лоран Нуньес, пишет ТАСС.