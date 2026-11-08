Мужчина, устроивший в Кракове стрельбу, убил дома родителей и сестру

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, совершивший теракт в Кракове , убил трех членов своей семьи. Об этом радиостанции RMF FM сообщил пресс-секретарь управления местной полиции Анджей Фийолек, информирует РИА Новости.

"Вчера в многоквартирном доме в Островец-Свентокшиском были найдены тела трех человек: сестры и родителей 24-летнего Михала О.", - рассказал Анджей Фийолек.





По данным полиции Свентокшиского воеводства, речь о двух женщинах 21 и 52 лет и 53-летнем мужчине. В квартире также нашли семь единиц оружия. Предположительно, оно принадлежало отцу стрелка, который получил разрешение на его использование.





На главной площади в Кракове 7 ноября произошла стрельба. 24-летний гражданин Польши в камуфляже стрелял из автомобиля без регистрационных номеров по случайным прохожим. В результате инцидента погибли 6 человек, 15 ранены, 12 из них находятся в тяжелом состоянии, среди них двое полицейских. Стрелявший получил огнестрельные ранения при задержании и находится в больнице. Позже в его квартире полиция обнаружила тела трех человек.





Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования народу Польши в связи с жертвами в результате теракта в Кракове.-0-