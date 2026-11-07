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Мозамбик: газовый титан с колониальным наследием и великим историческим шансом

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
07 ноября 2026, 11:00

Мозамбик: газовый титан с колониальным наследием и великим историческим шансом

Фото Pixabay
Фото Pixabay
Фото Pixabay
Мозамбик долгие годы был одним из ведущих производителей угля в Африке. Теперь он обладает третьими по величине запасами природного газа на континенте - после Нигерии и Алжира. Однако, имея такие ресурсы, страна остается заложницей долгов. МВФ классифицировал Мозамбик как страну в долговом стрессе из-за накопленных просрочек. Более миллиона жителей сталкиваются с кризисом продовольственной безопасности. Мозамбик - это газовый титан на пороховой бочке. Газовые проекты могут преобразить страну к 2029 году, но пока она остается заложницей конфликта, долгов и климатических шоков.

В СССР хорошо знали про первого президента независимого Мозамбика (с 1975 года) Самору Машела, погибшего в авиакатастрофе в 1986 году. И его партию ФРЕЛИМО (Фронт освобождения Мозамбика), которая до сих пор при власти, несмотря на тяжелое колониальное наследие и гражданские столкновения.

Сегодня, когда 48 стран Африканского союза приняли участие в третьем саммите Россия - Африка, прошедшем в Кремле под девизом "За мир, безопасность и развитие", Европа начинает понимать, что потеряла растущую Африку. В то же время Беларусь активно развивает долгосрочные связи с африканскими странами. Президент Беларуси Александр Лукашенко регулярно находится в больших зарубежных командировках, и география его визитов охватывает Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Северную Африку.
Железный дом (Casa de Ferro) в Мапуту - один из самых узнаваемых архитектурных символов столицы Мозамбика - идеальная метафора колониального проекта. Он был призван символизировать мощь Португальской империи, но оказался непригоден для жизни. Долгое время считалось, что дом спроектировал Гюстав Эйфель (создатель башни в Париже) или кто-то из его мастерской. Легенда привлекала туристов. Однако исторические документы подтверждают, что здание было сооружено по проекту бельгийского инженера Жозефа Данли. Дом из металла были изготовлен на заводе в Бельгии и перевезен в разобранном виде для резиденции генерал-губернатора Португальской колонии. Генерал так и не заселился в дом. Летом металлические стены раскалялись, а зимой в нем было очень холодно. Губернатор счел, что жить там было бы "покушением на здоровье". Железный дом в Мапуту как нельзя лучше символизирует разрыв между внешней эффектностью и реальными потребностями людей.

В "эпоху сжатия" это здание также служит напоминанием, что устойчивость определяется не внешней эффектностью или "хотелками", а способностью соответствовать окружающей среде и потребностям людей. 

Анализ устойчивости Мозамбика в "эпоху сжатия" - попытка понять, сможет ли эта страна превратить ресурсный потенциал в реальное развитие

Идентичность: наследие войны и этнический раскол

Мозамбик - страна с более чем 40 этническими группами и национально-освободительной войной между Португалией и ФРЕЛИМО (1964-1974), глубокими региональными расколами, усиленными десятилетиями гражданской войны (1977-1992). Этническая фрагментация: макуа, шангаан, сена, ндау и другие группы конкурируют за ресурсы и власть. Региональный раскол: север (преимущественно мусульманский) и юг (христианский) живут в разных социально-экономических реальностях.
Конфликт между ФРЕЛИМО и РЕНАМО (Мозамбикское национальное сопротивление) унес до 1 млн жизней и оставил глубокие незаживающие раны. Национальная идентичность слаба, она уступает место этнической и региональной принадлежности. Этнические и региональные расколы, усугубленные насилием, подрывают национальное единство.

Институты: авторитарная консолидация

Мозамбик - страна, где ФРЕЛИМО правит с 1975 года. После выборов в октябре 2024 года Даниэл Шапу был приведен к присяге 15 января 2025 года. ФРЕЛИМО сохраняет 171 место из 250 в новой легислатуре (однопалатный парламент). В марте 2025 года Шапу встретился с оппозиционным деятелем Венансиу Мондлане для обсуждения национальной стабильности, однако структурные проблемы еще решаются. Формально демократия работает, но реальная власть концентрируется у ФРЕЛИМО.

Социальная ткань: безработица и голод

Один из самых слабых параметров Мозамбика. Социальная ткань разрушается конфликтом и бедностью. Безработица: 18,4% активного населения, среди молодежи (15-35 лет) - 28,8%. Ежегодно более 500 тыс. молодых людей выходят на рынок труда без гарантии занятости. Конфликт в Кабу-Делгаду: 6632 погибших с 2017-го по середину 2026 года, из них 2772 гражданских. Вооруженную борьбу ведет местная экстремистская группировка, неофициально называемая "Аш-Шабаб" и связанная с ИГИЛ, которая стремится установить шариат в богатой природными ресурсами провинции.
Экономика: газовый бум при долговой удавке 

Мозамбик переживает газовый бум, но макроэкономика остается хрупкой и переживает рецессию. Рост ВВП: -0,2% в 2025 году, прогноз 0,5-0,6% на 2026 год. Инфляция выросла до 6,45% (август 2026-го) с 4,1% в 2025 году из-за топливного шока. Государственный долг: 94,6% ВВП к концу 2026 года, может превысить 100% в 2027 году. S&P: рейтинг CCC+, прогноз негативный. 

Страна не является нефтедобывающей - ее энергетический сектор полностью сосредоточен на природном газе, и это проблема. Долгие годы уголь был основой экспортных доходов - порядка $2 млрд, природный газ недавно обошел его в структуре доходов. Газовые проекты: Coral Sul - единственный действующий проект СПГ с 2022 года. Coral Norte - плавучий СПГ. Оператор - итальянская Eni (50%). Партнеры: CNPC (Китай, 20%), KOGAS (Южная Корея, 10%), XRG, дочерняя структура ADNOC (ОАЭ, 10%), и государственная ENH (10%). Стоимость $7,2 млрд, готовность около 70%, мощность 3,8 млн т/год, запуск в 2028 году. Mozambique LNG - наземный завод в Area 1, основной оператор TotalEnergies, стоимость около $20 млрд, мощность около 13,1 млн т/год, возобновлен в январе 2026 года. Rovuma LNG - проект Area 4, операторы ExxonMobil и Eni при участии CNPC, стоимость до $30 млрд, мощность до 18 млн т/год после 2030 года, FID нацелен на четвертый квартал 2026 года. 
Порты Мозамбика - это не просто причалы, а основа всей региональной логистики. Через них выходят на мировые рынки не только грузы самого Мозамбика, но и его не имеющих выхода к морю соседей - Зимбабве, Замбии, Малави. Это превращает страну в ключевые ворота Восточной и Южной Африки.

Порт Мапуту - крупнейший и наиболее динамичный. В 2025 году он обработал рекордные 32 млн т грузов, что на 3,4% больше, чем в 2024 году. Порт обслуживает коридор, связывающий его с ЮАР, Эсватини и Зимбабве. Порт Бейра - второй по значимости, исторически ориентированный на Зимбабве. Его общая мощность оценивается примерно в 39 млн т в год, при этом ведется расширение грузового терминала. Порт Накала - самая глубокая естественная гавань Африки, ключевое звено коридора для Замбии и Малави. Его текущая мощность составляет 10 млн т в год. China Railway 20th Bureau улучшает старый порт, включая строительство нового вагоноопрокидывателя для повышения эффективности выгрузки угля. Это часть коридора Накала - ключевой артерии для экспорта угля из Тете. Мост Мапуту-Катембе - самый длинный висячий мост в Африке, построенный China Road and Bridge Corporation (CRBC). Он сократил время пересечения залива до 5-10 минут и стал архитектурной доминантой столицы.

Флагманский проект китайской Jinan Yuxiao Group стоимостью $150 млн - завод мощностью 200 тыс. т графита в год не только добывает, но и обогащает и перерабатывает сырье. Китай обязался провести геологическое картирование месторождений графита, лития и редкоземельных элементов в северных провинциях, чтобы заложить основу для долгосрочных инвестиций. С декабря 2024 года КНР предоставила Мозамбику нулевые тарифы на 100% товарных позиций, что делает мозамбикскую продукцию более конкурентоспособной на китайском рынке. В 2025 году двусторонняя торговля достигла $5,4 млрд.

Рекорд 2024 года: производство золота достигло исторического максимума в 1,641 т. В 2025 году произведено 1,349 т из-за приостановки всех лицензий в провинции Маника для проверки экологических нарушений. Золото Мозамбика могло бы приносить экономике $280-480 млн экспортной выручки ежегодно. Однако пока страна сталкивается с парадоксом: богатые месторождения (Маника, Тете, Кабу-Делгаду) соседствуют с массовой бедностью старателей, деградацией экологии и криминальными сетями, контролирующими большую часть рынка.
Туризм в Мозамбике в 2025-2026 годах демонстрирует восстановление и рост, но сталкивается с системным противоречием: поток посетителей увеличивается, однако вклад сектора в экономику остается критически низким. Это "туризм без экономики" - растущий, но пока не конвертируемый в развитие. В 2025 году страну посетили, по разным оценкам, от 1,13 до 1,5 млн туристов (рост на 8-15% к 2024 году). Однако вклад туризма в ВВП составил лишь 0,92%. Пляжный отдых: архипелаг Базаруто (острова Бенгуэрра и Санта-Каролина) с охраняемыми морскими экосистемами, а также побережья Тофо, Барра и Понта-ду-Ору, популярные для снорклинга и дайвинга с китовыми акулами и мантами. Сафари: Национальный парк Горонгоса предлагает сафари на внедорожниках, пешие прогулки и экотуры с участием местных сообществ. Операторы запустили прямые авиарейсы между Горонгосой и Базаруто, создавая связку "сафари + пляж" в одной поездке. Он был признан лучшим островным направлением в Африке и Индийском океане, обойдя даже Мальдивы. Но пока туризм Мозамбика - это "нефть без нефти" с низким КПД. 

Газовый бум и китайские проекты дают надежду на рост и укрепление экономики, однако сейчас страна переживает рецессию, долговой стресс и валютный дефицит.

Внешняя устойчивость: зависимость и уязвимость

Мозамбик стал крупным экспортером газа, но его экономика уязвима к волатильности цен и внешним шокам. Единственный на данный момент действующий проект - плавучий завод Coral Sul (оператор Eni), который работает с октября 2022 года мощностью 3,4 млн т в год. Индия - крупнейший покупатель, за ней идут Китай, ЮАР. К 2032 году при успешной реализации четырех проектов (Coral Sul, Coral Norte, Mozambique LNG и Rovuma LNG) их общая мощность достигнет 38 млн т в год. Этого будет достаточно, чтобы стать крупнейшим экспортером СПГ в Африке. На фоне роста цен на азиатском рынке в 2026 году более чем в 2,5 раза это хорошая перспектива для Мозамбика. Общий потенциал страны оценивается в диапазоне от 70 до 73 млн т в год. Это позволит Мозамбику войти в топ мировых лидеров, обогнав Канаду.

Основные экспортные товары: природный газ, коксующийся уголь, алюминий, электроэнергия, тяжелые пески, кешью, хлопок. 

Генеральная Ассамблея ООН избрала Мозамбик непостоянным членом Совета Безопасности на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года. Страна получила 192 голоса - максимально возможное число, что стало рекордом для этого состава и подчеркнуло косинусную поддержку. Мозамбик председательствовал в Совете дважды: в марте 2023 года и в мае 2024 года. Его повестка отражала как глобальные, так и африканские интересы. Участие Мозамбика в Совбезе ООН - пример дипломатии малых стран, которая становится критически важной в условиях, когда материальные ресурсы ограничены. Мозамбик не обладает нефтяным или финансовым весом постоянных членов, но он конвертировал свой опыт постконфликтного примирения и репутацию честного посредника в реальное влияние на глобальную повестку.
Газовая зависимость делает Мозамбик уязвимым к глобальным шокам, стране надо развивать и другие направления, чтобы не стать только газовой страной. Мозамбик, как и большинство стран Африки, стремится стать самостоятельным игроком. Время банановых республик безвозвратно прошло.

Человеческий капитал

Это главный тормоз Мозамбика. Индекс Всемирного банка для оценки уровня человеческого капитала HCI+ равен 35,66, что значительно ниже среднего по Восточной и Южной Африке (44,89) и Танзании (36,87). Глобальный индекс знаний (GKI): 133-е место из 141 страны. Техническое и профессиональное образование: 25,9% охвата - один из самых низких в мире.
Система образования в последнее время активно реформируется: правительство планирует принять более 58 тыс. учителей в 2025-2029 годах, чтобы снизить перегруженность классов (с 68,1 до 55 учеников на учителя). Модернизация профобразования: выделено $12 млн на реабилитацию и оснащение девяти институтов TVET в восьми провинциях, чтобы привести обучение в соответствие с запросами рынка.

Принят закон о национальной системе здравоохранения (2026), который официально закрепил подсистему общественного здравоохранения и включил оплату труда медработников в национальный бюджет. Власти обязались увеличить внутренние расходы на здравоохранение примерно на 30% за пять лет. За период с 2015 по 2024 год смертность от туберкулеза снизилась более чем на 75%, что является ключевой целью глобальной стратегии ВОЗ. Снизилась материнская смертность с 690 на 100 тыс. живорождений (1997 год) до 233 (2023 год). Смертность детей до 5 лет упала с 201 до 60 на 1000, а младенческая - со 135 до 39. Число медицинских учреждений выросло с 1769 (2021 год) до 1916 (2025 год). Открыто 106 новых объектов, включая восстановленный центр в Макомии (провинция Кабу-Делгаду), обслуживающий более 150 тыс. человек. Число медработников увеличилось на 15%. Количество специалистов первичного звена выросло с 3642 (2017 год) до примерно 10 тыс. Начато строительство Национального хирургического центра в Мапуту на 475 мест (финансирование Китая, $40,5 млн).

Таким образом, наблюдается активное реформирование человеческого капитала. Без реформы образования и здравоохранения Мозамбик не сможет использовать демографический дивиденд.

Энергетика: газовый гигант при слабой сети

Мозамбик - газовый гигант, но доступ к электричеству остается критически низким. Только около 30% населения имеют доступ к электричеству. В 2000 году Мозамбик производил около 9,6 тыс. ГВт.ч электроэнергии, а в 2025 году этот показатель составил более 14,4 ГВт.ч. Структура: гидроэнергетика - 11,2 тыс. ГВт.ч (77,8%), тепловая генерация - 3104 ГВт.ч (21,5%), солнечная - 96 ГВт.ч (0,7%). Отсутствие доступа к энергии для большинства - структурная уязвимость.

Демография: цунами рождаемости

Мозамбик - одна из самых быстрорастущих стран Африки. Население - 36,6 млн (2026 год). В 2000 году, по оценке ООН, население составляло 18,3 млн человек. Медианный возраст 17,8 года - население крайне молодое. Суммарный коэффициент рождаемости 4,62 - значительно выше уровня воспроизводства (2,1). Доля детей (0-14 лет) - 43,9%. Доля пожилых (65+) - 2,7%. По прогнозу население удвоится за 25 лет.
Молодое население - это потенциал, но без инвестиций в образование и рабочие места он превращается в демографическую бомбу.

Продовольствие: голод при изобилии земли

Парадокс Мозамбика: страна с огромным аграрным потенциалом не может накормить население. Основные причины: конфликт в Кабу-Делгаду, климатические шоки (циклон Гезани, наводнения, Эль-Ниньо), высокие цены на продовольствие.

Согласно отчету Министерства экономики и финансов Мозамбика, общий объем производства в секторе кустарного рыболовства в 2025 году составил почти 494,9 т. В эту цифру входит вылов морской рыбы (311,3 т), пресноводной рыбы (140,9 т) и тунца (15,4 т). Рыболовство занимает около 3% ВВП страны и выступает источником животного белка примерно для 50% населения. Оно поддерживает доход около 20% населения (порядка 850 тыс. семей).
Циклоны 2019 года нанесли долгосрочный ущерб хозяйствам, а конфликт в Кабу-Делгаду создал значительное число внутренне перемещенных лиц. В рамках проекта по восстановлению после засухи урожайность кукурузы выросла с 1,5-2,0 до 3,5 т/га, а риса - с 2,0 до 4,1 т/га. Доходы домохозяйств поднялись с $250 до $530. Поддержка уязвимых семей через электронные ваучеры обеспечила семенами и средствами производства тысячи домохозяйств в Нампуле, помогая переселенцам и принимающим общинам восстановить самообеспечение. Институциональная реформа: создано единое Министерство сельского хозяйства, окружающей среды и рыболовства, что должно улучшить координацию продовольственной политики.

Мозамбику сложно накормить себя, несмотря на имеющийся потенциал. Реформируется управление, а не ресурсы.

Жилье: кризис доступности

Мозамбик переживает жилищный кризис: дефицит составляет миллионы единиц, а наводнения 2026 года вынудили более 70 тыс. человек покинуть дома. Наблюдается дефицит жилья, спрос - не менее 2 млн новых домов. Население городов растет быстрее, чем развивается жилищное строительство.

Начаты долгосрочные проекты. Terra Infra-estruturada - это флагманская инициатива с целью создания 49,2 тыс. участков с подведенными коммуникациями (вода, электричество, дороги) по всей стране к 2029 году. Программа Cidade-Jovem - проект стоимостью более $2 млрд для строительства почти 6 тыс. домов для молодежи, который, как ожидается, создаст 25 тыс. рабочих мест на пике реализации.
Восстановление после циклонов: помимо текущей помощи, в Софале в рамках реконструкции было передано 2067 домов для переселения, что укрепляет устойчивость коммун к будущим климатическим ударам.

Жилищный вопрос в стране в настоящее время характеризуется серьезными перспективными сдвигами. Однако кризис доступности и климатические шоки подрывают социальную стабильность.

Итоговый вердикт по устойчивости Мозамбика: страна в настоящее время находится в кризисе, при этом тренд устойчивости - восходящий.
Три главных вывода

1. Мозамбик - газовый титан на пороховой бочке. Страна обладает 180 трлн кубических футов газа. Но 1,19 млн человек в кризисе продовольствия, экономика в рецессии. Газовый бум еще не доходит до людей.

2. Конфликт в Кабу-Делгаду - экзистенциальная угроза. Повстанцы расширяют влияние на север. Без решения конфликта газовые проекты не будут реализованы в полной мере.

3. Человеческий капитал - потерянное поколение. Без реформы образования и здравоохранения демографический дивиденд превратится в демографическую бомбу.

Три сценария для Мозамбика до 2035 года

Инерционный (50%). Газовые проекты запускаются, рост ускоряется до 3-5% к 2029 году. Конфликт в Кабу-Делгаду сохраняется. Долг превышает 100% ВВП. 

Коллапсный (25%). Конфликт расширяется на юг, газовые проекты замораживаются. Продовольственный кризис усиливается. 

Адаптационный (25%). Реформы в образовании поднимают индекс HCI+. Газовые доходы инвестируются в инфраструктуру и сельское хозяйство. Конфликт деэскалируется.
P.S. Мозамбик - страна, которая может стать газовым гигантом, но рискует стать гуманитарной катастрофой без четкого управления. У нее есть газ, уголь, алюминий, золото и аграрный потенциал, но нет социального мира, продовольственной безопасности и развитого человеческого капитала. В "эпоху сжатия" Мозамбик - это строительная площадка с газовым фундаментом, но пока без стен. Если она не построит стены (продовольствие, занятость, политический мир, здравоохранение и образование) до 2035 года, фундамент останется памятником упущенным возможностям. Но есть исторический шанс - в честь 60 лет победы в Национально-освободительной войне за Независимость и несмотря на навязанные трудности гражданского столкновения. Реализовывая проекты, партия ФРЕЛИМО докажет всему миру, что дело первого президента независимого Мозамбика Самору Машела живет. И победа над Португальской империей, на вершине своего могущества одной из крупнейших империй в мировой истории, была на благо социальной справедливости и аграрного развития народа Мозамбика за счет опоры на углеводородный и угольный экспорт. Газовый бум может быть шансом на второе освобождение, реальным тестом на жизнь дела Машела, а не ресурсным проклятием. Беларусь готова в этом помочь.

Сергей МУСИЕНКО.-0-

Автор выражает благодарность Министерству иностранных дел Беларуси за содействие в подготовке материала

Фото пресс-службы президента РФ/ ТАСС, Pixabay, Unsplash
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