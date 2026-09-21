21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел у многоквартирного дома в нидерландском городе Утрехт, сообщает газета Algemeen Dagblad.
Инцидент произошел в районе Трансвейк-Норд. По данным полиции, в результате взрыва никто не пострадал. Однако передняя часть фасада дома получила значительные повреждения.
Как пишут СМИ, возле центральной лестничной клетки раздался громкий хлопок, также сработала пожарная сигнализация в нескольких частях дома.
Прибыв на место, правоохранители обнаружили еще больше взрывчатых веществ. Улица была оцеплена, после чего специалисты обезвредили взрывчатку. Ведется расследование происшествия.-0-
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21 сентября 2026, 15:13
Мощный взрыв произошел у многоквартирного дома в нидерландском Утрехте
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