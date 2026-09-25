Мощный взрыв прогремел в туристическом центре Афин: есть пострадавшие и пропавшие без вести 

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв произошел в греческих Афинах. При обрушении двухэтажного здания три человека получили ранения, еще пять числятся пропавшими без вести, пишет издание eKathimerini.



Мощный взрыв произошел после 7.30 недалеко от Арки Адриана, в самом сердце Афин и историческом центре города, который посещают миллионы туристов. Он повредил соседние дома, магазины и автомобили. Причины взрыва и последующего пожара в двухэтажном здании пока не ясны.



Пресс-секретарь пожарной службы сообщила, что соседи предоставили властям информацию о том, что на верхнем этаже обрушившегося здания проживала пожилая пара, а внизу, возможно, находились трое туристов, снимавших жилье на короткий срок. Пожарная служба еще не завершила работу на месте происшествия.



"Было такое ощущение, будто все здание взорвалось, настолько мощным был взрыв", - рассказал один из очевидцев, слова которого приводит агентство Reuters.-0-