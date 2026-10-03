Мощные ливни привели к наводнениям в Испании

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В муниципалитете Мадригерас провинции Альбасете на востоке Испании в результате наводнения, вызванного сильными дождями, погибла 102-летняя женщина, сообщает Агентство Анадолу.





Мощные ливни, продолжающиеся на востоке Испании второй день, привели к человеческим жертвам и материальному ущербу. В Валенсии, Каталонии и Кастилии-Ла-Манче количество осадков местами достигло 200 литров на квадратный метр. Одним из наиболее пострадавших от наводнения районов стал муниципалитет Мадригерас в провинции Альбасете.





По данным местных властей и Гражданской гвардии, 102-летняя женщина погибла после того, как уровень воды в ее доме поднялся до одного метра. Власти также сообщили, что в регионе были спасены 90 человек, оказавшихся в затруднительном положении из-за наводнения.





Между тем в автономном сообществе Валенсия из-за приостановки занятий более 400 тыс. учащихся не смогли пойти в школы. Кроме того, непогода негативно сказалась на транспортном сообщении. Некоторые дороги были закрыты для движения, зафиксированы перебои в движении поездов.Ранее национальное метеорологическое управление Испании выпустило предупреждение об ухудшении погодных условий в отдельных областях государства. В основном специалисты присвоили статус "желтый" (потенциальная угроза) и "оранжевый" (значительная опасность). Тем не менее в некоторых районах на востоке и северо-востоке страны был зафиксирован высший уровень тревоги - "красный", свидетельствующий о чрезвычайной опасности ситуации. -0-