18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морские перевозки переживают самый сложный период как минимум с 1980-х годов из-за продолжающейся геополитической нестабильности. Об этом заявил председатель Международной палаты судоходства Джон Денхолм, сообщает газета South China Morning Post.



"Сейчас самая нестабильная геополитическая ситуация, которую я наблюдал с тех пор, как начал работать в судоходстве", - сказал Денхолм.



По его словам, пиратство и меры по сдерживанию COVID-19, за которыми последовала волна импортных пошлин и блокировки судоходства в Ормузском проливе, вызвали "почти непрерывный сбой" в работе мирового флота.



Главным риском лидеры отрасли считают политическую нестабильность. Председатель Международной палаты судоходства отметил, что правительства все чаще рассматривают торговлю через призму национальной безопасности, стратегической конкуренции и промышленной политики, а тарифы, санкции и экспортный контроль становятся все более заметными элементами международной торговли.



"Пожалуй, наибольшую обеспокоенность вызывает то, насколько эти риски все больше взаимосвязаны. Политическая нестабильность перестала быть просто самостоятельным риском", - заключил Денхолм.-0-