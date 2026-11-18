18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морские перевозки переживают самый сложный период как минимум с 1980-х годов из-за продолжающейся геополитической нестабильности. Об этом заявил председатель Международной палаты судоходства Джон Денхолм, сообщает газета South China Morning Post.
"Сейчас самая нестабильная геополитическая ситуация, которую я наблюдал с тех пор, как начал работать в судоходстве", - сказал Денхолм.
По его словам, пиратство и меры по сдерживанию COVID-19, за которыми последовала волна импортных пошлин и блокировки судоходства в Ормузском проливе, вызвали "почти непрерывный сбой" в работе мирового флота.
Главным риском лидеры отрасли считают политическую нестабильность. Председатель Международной палаты судоходства отметил, что правительства все чаще рассматривают торговлю через призму национальной безопасности, стратегической конкуренции и промышленной политики, а тарифы, санкции и экспортный контроль становятся все более заметными элементами международной торговли.
"Пожалуй, наибольшую обеспокоенность вызывает то, насколько эти риски все больше взаимосвязаны. Политическая нестабильность перестала быть просто самостоятельным риском", - заключил Денхолм.-0-
В мире
18 ноября 2026, 13:39
Морские перевозки переживают самый сложный период за последние десятилетия - Международная палата судоходства
Фото Nora Tam
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Развитие в Беларуси реабилитационных услуг под запросы родителей детей-инвалидов рассмотрели в правительстве
Сергеенко: вместе с плановой работой депутаты оперативно включаются в решение вопросов с учетом новых вызовов
КОММЕНТАРИЙ: Устойчивый рынок и производственные цепочки. Какие результаты достигнуты в евразийской интеграции за 15 лет
Какие задачи стоят перед военнослужащими-пограничниками во время проверки боеготовности, рассказали в Совбезе
Белорусская делегация принимает участие в сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата
С нами интереснее