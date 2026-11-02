2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежное движение Gen Z regelt ("Поколение Z решает") планирует 20 ноября провести акции протеста в 34 городах Германии. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте.
"Мы - молодые люди, которые больше не хотят смотреть, как наше будущее решают без нас. 20 ноября мы снова выйдем на улицы в 34 городах: за образование, здравоохранение, защиту климата и доступную жизнь", - отмечается в сообщении. Акции должны начаться в 14.00 по местному времени (16.00 по минскому времени). В пяти из 34 городов движение выступит организатором протестов.
Среди требований участников - отказ от возможного возвращения воинской повинности, увеличение инвестиций в образование, здравоохранение и защиту климата, а также принятие более активных мер для сдерживания роста стоимости жизни.
Масштабные демонстрации прошли 31 октября в более чем 30 городах Германии, в том числе Берлине, Гамбурге, Кельне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте. Вечером в некоторых городах дело дошло до беспорядков. В столице ФРГ на шествии левых радикалов в полицейских полетели пиротехнические средства, бутылки и яйца, пострадали 27 сотрудников, в Гамбурге поджигали баррикады, в Кельне стражам порядка пришлось применить водометы.
Хуже всего ситуация была во Франкфурте-на-Майне. Там участники протестов вступали в стычки с полицией, грабили магазины.-0-
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Молодежное движение анонсировало новые акции протеста в Германии 20 ноября
02 ноября 2026, 15:01
Молодежное движение анонсировало новые акции протеста в Германии 20 ноября
Фото Reuters
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