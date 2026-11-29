29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молния попала в самолет авиакомпании "Ямал", следовавший по маршруту Тюмень - Сочи. На борту находились 116 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
"При выполнении рейса YC-185 по маршруту Тюмень - Сочи на Airbus A320 в процессе захода на посадку произошло поражение воздушного судна разрядом атмосферного электричества. На борту находились 116 пассажиров и девять членов экипажа, никто не пострадал", - рассказали в организации.
Посадка самолета прошла благополучно.-0-